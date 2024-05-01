小三通往返金廈的船票自5月3日起均可線上預購，進一步提升售票服務之便利性。（于家麒攝）

往返兩岸間便利的小三通航線，自去年12月1日開放前往廈門及泉州單程線上售票迄今已4個多月，不過很多民眾都反應只有「單程」仍屬不便；為進一步提升售票服務之水準，金門縣政府今(1)日宣布，自5月3日將起開放廈金航線的線上購票，爾後往返金廈小三通的船票都可以線上預購，歡迎民眾多加利用。

金門縣公共車船管理處說明，線上開放售票時間為每月月底前由交通部航港局公布隔月航班表後即開放購票，售票期限及退票期限於船班表定開航前三日中午12點截止，本階段每日提供廈-金航線台籍客船及泉-金航線20張預購船票，倘系統顯示線上票名額已售完，請依循原有實體票模式改洽船公司或碼頭現場售票窗口諮詢購票事宜。

金門縣公共車船管理處補充，有關線上售票詳情民眾可上Facebook搜尋金門縣公共車船管理處粉絲專頁、浯江輪渡有限公司售票官網（https://ticket.wujiangferry.com.tw）或至手機App搜尋下載《金門小三通》即可進行線上購票作業。