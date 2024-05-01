韓聯社1日報導，韓國疾病管理廳1日發布，從當天起，韓國新冠疫情危機預警級別由「警戒」下調至「關注」，醫院級醫療機構的強制口罩令隨之解除。

韓國傳染病危機預警級別分為「嚴重·警戒·注意·關注」四級，韓國政府去年6月將新冠危機預警級別從「嚴重」下調至「警戒」。

韓國民眾自此在醫院級醫療機構無需義務性配戴口罩，僅屬於「建議事項」。針對療養醫院等易感染設施入住人員的先行檢測義務也不再存在。此外，新冠隔離要求也進一步放寬，由此前的建議確診後隔離五天，更改為建議發燒、咳嗽等主要症狀好轉後隔離24小時。

此外，韓國的新冠口服特效藥不再向患者無償提供，每人需支付5萬韓元（約新台幣1千多元）費用。但對領取韓國醫療補助的人群和生活困難人群將繼續免費。

疫苗接種方面，在2023至2024年接種期，韓國仍將為全體國民免費接種疫苗。之後，僅65歲以上老年人、免疫功能低下者等高風險人群可免費接種。