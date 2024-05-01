台南市交通局公布交通事故統計報告，交通局指出，台南市113年第一季A1交通事故死亡人數較前年同期下降45%，同時較前三年度同期平均值下降37.34%。台南交通局長王銘德表示，市府團隊透過大數據分析交通事故特性，並擴大交通事故防制力道，今年第一季事故死亡人數為六都第一，防制成果暫收成效。

台南市長黃偉哲30日召開4月道安會報，台南市交通局統計指出，南市113年第一季A1交通事故死亡人數33人，相較前年度同期死亡人數60人大幅減少27人（下降45%），同時相較前三年度同期平均值減少20人（下降37.34%），其中交通事故死亡人數的降幅台南在六都居冠。黃偉哲並要求市府團隊持續落實交通3E策略（工程、教育、執法）。

台南第一季交通事故死亡人數降幅六都居冠！較前年同期降4成。（圖／台南市交通局）

台南交通局長王銘德表示，市府團隊透過大數據分析深入掌握交通事故特性，在執法、工程與教育宣導多管齊下推動各項改善作為，擴大交通事故防制力道。他強調，市府未來將持續透過多元管道加強交通安全用路觀念宣導，並落實精準執法，他也呼籲市民遵守交通規則，從用路不違規開始，守護自己也保護他人用路安全。

台南市交通局補充，在道路交通工程方面，市府近兩年向中央爭取10億元道路工程改善經費。著手進行包含「點」－易肇事路口及校園周邊路口行穿線退縮、行人庇護島、左右轉附加車道、標線補繪設、號誌調整、行人專用號誌建置及放大、非號誌化路口改善、落實交維審查等；「線」－車道重新配置、實體人行道建置、設置標線行人行道及通學步道、騎樓整平、路側障礙排除；「面」－建置非號誌化路口主動式風險感知警示系統、緊急車輛路口優化號誌等，並針對機車、高齡、側撞主題事故特性專案分析對應工程改善措施，以求營造道路安全用路環境。