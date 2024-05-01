對於大陸釋出開放兩岸觀光訊號，將先恢復福建居民到馬祖旅遊。陸委會副主委李麗珍1日於立法院接受質詢時表示，我方去年已經宣布歡迎陸客來台，只要大陸遞件、放陸客來，就能實現。

大陸日前宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。李麗珍1日赴立法院就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。

對於大陸僅開放福建居民赴馬祖旅遊，國民黨立委陳玉珍表示，我方不用被動，甚至可以主動宣布讓陸客也來金門。李麗珍回應，我方已經開放，去年就宣布9月底後歡迎陸客來台，只需要大陸送件、放陸客來就能實現。

國民黨立委洪孟楷也詢問，何時可以對兩岸觀光進行討論研議，李麗珍再次重申，陸客目前赴馬祖旅遊是即刻可以來，只要有遞件、客人來就能馬上實現。

國民黨立委鄭正鈐則詢問，在準總統賴清德520就職講稿中是否能回應陸客交流問題？李麗珍說，陸委會會給建議。鄭正鈐接著說，如果賴清德在520有具體回應，相信旅遊業者就不會準備上街頭。

談及平潭往來台灣客輪的恢復，李麗珍表示，這涉及客源問題。鄭正鈐批評，政策宣示是一回事，客源是市場與業者面臨的問題，政策都沒有開放，把責任推到業者身上怎麼合理？李麗珍僅回應，會盡快做出政策宣示。

對於大陸這次將陸客赴金門與馬祖分開處理，外傳與0214大陸漁船事件有關。陳玉珍認為，目前我方偵辦卡住兩岸所有事情，她引述《偵查不公開作業辦法》第8條指出：「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」。她強調，此案件是社會矚目案件，法務部應該儘快說明何時辦好。

面對陳玉珍詢問偵辦進度，法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅回應，目前金門地檢署還在偵辦中，將相關事證送請專家鑑定，由於涉及第三方鑑定的複雜面向，需要按照鑑定的程序來完成。陳玉珍質疑，整個金門的發展因為法務部的遲滯而受影響，並促請盡快有個結果出來。

陳玉珍還表示，賴清德與習近平都在互相釋出善意、要做交流，她奉勸大家已經在車上，下面的人（指陸委會等）應該往這個方向前進，否則就會被甩尾。