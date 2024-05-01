市議員陳怡珍質詢南美館館長林秋芳。（曹婷婷攝）

成立5年的台南市美術館是全台第1家行政法人美術館，台南市政府每年挹注近億元營運，但南美館營運不易，每年需自籌財源，市議員陳怡珍1日於議會質詢指出，南美館改歸中央營運聲音已有多年，盼透過中央挹注讓南美館更升級，文化局長謝仕淵回應，南美館絕不會消失，積極爭取中央挹注更多資源。

南美館於2015年12月由時任賴清德市長風光主持動土典禮，2018年10月17日1館試營運，2019年1月27日1、2館正式開館。南美館是準總統清德當時擔任市長任內的重要政見，陳怡珍今天質詢時說，未來520上任後，賴必定對南美館有濃厚情感，目前已聽到改歸中央營運聲音，希望南美館爭取成為國家近現代美術館，不要讓台南市政府撐得太辛苦。

南美館當初興建斥資逾20億元，由中央補助8億元，開館營運以來，市府每年挹注近億元，但南美館自籌經費辛苦，雖然前年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，3位殭屍引發熱潮，最近又推出和知名精品Gucci合作的時尚藝術展演，並由國寶大師顏振發與台南當地藝術家蔡濰任共同協作，將Gucci Art Wall藝術牆再現南美館、7層樓高的外牆，吸引民眾紛紛前往打卡，成為網紅景點。

陳怡珍表示，未來台南美術館若改為歸中央營運，1、2館務必要一起規畫，尤其南美館是由很多人辛勤奮鬥一起打下的基礎，務必保障這些優秀人才留任繼續為台南的文化來努力。

謝仕淵強調，南美館絕不會消失，南美館涉及城市文化政策定位，是很重要的議題，相關可能方案都在探討中，目前文化部正在評估設立近現代美術館的館舍，當然期待中央有更多資源挹注，不管如何合作，南美館一定以台南市為名，若要推動成為國立或其他方案，都樂觀其成。

台南市美術館是全台第1家行政法人美術館，台南市政府每年挹注近億元營運，但南美館營運不易，每年仍需自籌財源，市議員陳怡珍1日於議會質詢指出，南美館改歸中央營運聲音已有多年，盼透過中央資源挹注，不要讓南市府撐得太辛苦，也讓南美館更升級，文化局長謝仕淵則回應，樂觀其成。