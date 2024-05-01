一段聯電創辦人曹興誠先前出席活動遭民眾質疑戰爭相關話題，反被他回嗆「年輕人就該為國家犧牲」、「回大陸去」的片段近日被翻出，引發外界熱議和撻伐，對此，資深媒體人謝寒冰除嗆問，曹興誠要求年輕人去犧牲，年紀大的他就不用去？也痛批，曹「狼心狗肺」。

曹興誠今年1月出席「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」時遭一位媽媽質疑，若台灣要獨立，小孩要上戰場嗎？他對此回應，年輕人該為國家犧牲時就該犧牲，該位媽媽續指，自己只是關心、不希望孩子上戰場，曹竟回嗆，小孩帶回大陸去，隨後轉頭離開。相關影片在影音平台YouTube獲得破百萬次點閱，網友們大罵「所有戰爭叫囂都是來自那些不上戰場的人」、「別人的兒子，死不完」、「曹興誠講這種話真的沒血沒淚」。

謝寒冰4月30日在政論節目《國民大會》直言，曹興誠「就是站著說話不腰疼」，萬一台灣不幸發生戰端，他可能有不少避難管道、並不會留下來，所以，他怎麼可能會跟大家同生共死？針對「年輕人就該犧牲」說，謝寒冰質疑，曹興誠為什麼不自己去保家衛國？「你老了就不必？」

「就是有人有這種心態！」謝寒冰砲轟，烏克蘭戰爭爆發至今，已有許多烏國年輕人陣亡，曹興誠沒看到當地的慘況？還要推台灣人去上戰場？像他這樣的人，根本是狼心狗肺！