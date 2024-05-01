泰籍男子尾隨餐廳老闆娘到廁所，在門口企圖性侵，所幸被女老闆的兒子發現，立即以腳踹開泰國男子並向警方報案，案發後，泰籍男極力彌補過錯，賠償10萬元，法官考量案發後泰籍男態度，加上老闆娘同意給予緩刑，士林地院依強制性交未遂罪，判處有期徒刑10月，緩刑3年，期間保護管束。

判決指出，來台工地打工的泰籍男，去年9月18日凌晨，與朋友到餐廳吃飯，見老闆娘到桌邊敬酒，萌生色心，竟尾隨到廁所門口，趁四下無人，將女老闆強壓在地上褪去其短褲，企圖性侵，所幸女老闆的兒子聽聞犬吠，到場踹飛泰籍男。

判決指出，泰籍男案發後，自知所犯為3年以上10年以下有期徒刑，極力與女老闆和解，賠償10萬元，辯護人替泰籍男求情，法官考量女老闆同意給予緩刑，以情輕法重給予減刑，並宣告緩刑，判處有期徒刑10月。

法官考量，泰籍男子來台打工，在台並沒有親屬，無長居國必要，與台灣連結甚少，無長居我國必要，今年9月簽證到期，諭知保護管束期間，執行檢察官考量具體情況，可以用驅逐出境代替保護管束。