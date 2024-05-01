勇奪2024年德國IF設計大獎的雲林縣府2022年國際偶戲節主視覺設計「轟動武林．偶戲無限大」。（雲林縣府提供）

雲林縣府每年舉辦國際偶戲節，擔綱宣傳的主視覺設計趨向年輕化，有現代風格包裝傳統藝術的意涵，2022年的主視覺作品「轟動武林．偶戲無限大」勇奪2024年德國IF設計大獎。縣長張麗善日前率團訪德國，特地帶著布袋戲偶史豔文出席柏林弗里德里希皇宮劇院頒獎典禮。

張麗善4月27日深夜率縣府環保、農業、教育、文觀等局處人員出訪德國，原本行程與IF頒獎典禮有點差距，張麗善決定重新調整，她與文觀處長陳璧君及2名公務員共4人，在德國時間4月29日晚間準時出席頒獎典禮。

雲林縣2022年國際偶戲節主視覺作品「轟動武林．偶戲無限大」委託設計師顏伯駿操刀，強調「拆解傳統藝術多種元素，強化傳統藝術無限放大的可能行」的概念，凸顯雲林國際偶戲節第20屆的重要意義。

由於IF設計大獎要求作品完成才能報名，縣府文觀處2023年以本案報名參加2024年IF設計競賽，很難得從1萬0800件參賽作品中脫穎而出，這是繼2022年主視覺作品「武林天下」獲得2023年IF設計獎後，連2年獲獎。

張麗善特地帶著「史豔文」戲偶與陳璧君出席頒獎典禮，IF設計賽執行長得知台灣的縣長遠道而來特地迎接寒暄與史豔文合影，他表示，傳統藝術領域能在IF設計獎獲獎者較罕見。

張麗善表示，這件得獎作品抓住傳統戲偶特色符碼但打破框架，使布袋戲文化在現代社會中保持生機，也讓年輕一代更有機會接觸和喜愛它。

張麗善整整待了2個多小時，聆聽來自世界各國得獎者分享設計概念。張麗善並參訪「柏林設計周」，有互動的裝置藝術，也有德國著名的家具設計作品。