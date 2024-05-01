經濟部水利署中區水資源分署斥資220億元，在南投縣烏溪畔興建鳥嘴潭人工湖，因環團質疑，施工廢棄土石方被傾倒至烏溪河床，破壞石虎與巴氏銀鮈棲地，而提起行政訴訟，今日開庭，要求環境部依違反環評承諾，開罰開發單位中區水資源分署，並移除廢土、恢復河床地。

經濟部水利署中區水資源分署斥資220億元，在南投縣烏溪畔興建鳥嘴潭人工湖6座湖區，目前已有5座蓄水運作，供應草屯、彰化地區用水，但台灣石虎保育協會指控，工程衍生高達300萬立方公尺的廢土，傾倒在烏溪河床，使石虎、巴氏銀鮈棲地消失，質疑已違反環評承諾，環境部卻沒有開罰、糾正，去年向環境部提出行政訴訟，今日早上開庭。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷1日指出，鳥嘴潭工程廢土傾倒烏溪河床，填掉大面積石虎棲地、繁殖地與廊道以及巴氏銀鮈棲地。另根據生物多樣性研究所統計，鳥嘴潭人工湖2019年開工後，烏溪下游主支流周邊石虎路殺數量驚人增加，顯見鳥嘴潭工程及河床大量傾倒廢土，對烏溪石虎族群產生的影響比想像更嚴重，中區水資源分署近期竟透過石虎帶小石虎影片宣傳保育有成，荒謬可惡。

台灣生態學會理事王豫煌也批評，經濟部水利署中區水資源分署、第三河川分署不斷以鳥嘴潭工區內片斷石虎監測影像資訊，掩蓋大規模破壞烏溪環境生態的事實，環境部竟也堅稱這些大規模未經環評的填埋廢棄土方工程行為，沒有違反環評法，真所謂官官相護。

台灣石虎保育協會委任行政訴訟律師詹順貴表示，中區水資源分署將廢棄土石方傾倒堆置在烏溪河床地上，明顯違反環評結論與承諾，環評主管機關環境部本應就其違反環評承諾開罰，卻怠忽職守未予以糾正，致中區水資源分署施工單位持續將土石方倒在烏溪中上游河床地。

詹順貴指出，行政訴訟目的是要求環境部需依環評法開罰，也要求中區水資源分署依照環評承諾事項，將未移除的廢棄土石方移除，並讓曾經被堆置過廢棄土石方的河床地回復自然地形地貌。