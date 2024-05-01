五一勞工上街頭！多個勞工團體1日上街頭怒吼「連續執政無蜜月、國會修法挺勞權」，直言擔心曾參與修惡勞基法的準勞動部長何佩珊再修惡勞基法，更憂心會砍勞保年金、影響勞工退休生活。

聯盟在舉行遊行時，邀請勞工扮成準總統賴清德、準部長何佩珊、民進黨總召柯建銘表演「勞工權益修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」、要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。

五一聯盟今年具體提出十六項修法主張，包括公教薪資審議委員會納入受僱者及調薪法制化、建立薪資透明與勞工董事制度、提高加班費率與勞退提繳率、解決醫護血汗問題，確保企併勞工權益與公正轉型等。

全產總理事長江健興表示，本次遊行提出薪資提升要落實等5項主訴求，包括台灣勞工薪資停滯不前，他直言，「只有物價漲、就只有薪資不會漲」，更憂心何佩珊上任後會再度修惡勞基法。

針對勞保年金改革，江健興說，賴政府一定要跟勞工對話，讓勞工參與政策，其中勞保年金更應與勞工協商同意後才能修正，如果「連養老的錢都沒有就跟他拚了」。此外，五一行動聯盟也提出提升勞退舊制年資上限、勞退新制雇主提撥調整至12.5％，讓勞工享有更好的退休生活。