星二代何柏廷年滿18歲成年轉大人，同時考取台北市立大學。個性喜歡自主的何柏廷說，成年之後最想早日也能經濟獨立，最近他才跟著媽媽和家馨一起上民視節目《姐妹亮起來》跑通告，賺取自己的零用金，而和家馨送給兒子的成年禮兼畢業禮，就是求教股市名師張宇明，想要理財先要學會反詐財。

和家馨說，兒子想要靠自己賺錢是件值得肯定的好事，但就怕他知識不足又涉世未深，因此安排他到臺北市松山社區大學公民素養週上課聽講座，求教主持節目《漲跌密碼》的股市名師張宇明。她為兒子安排的第一堂理財課是股市理財和反詐騙，希望兒子經由股市名師張宇明的教授，在學會理財之前先學會反詐財，以免將來辛苦賺來的錢財被騙光。

何柏廷（左）求教股市名師張宇明，希望將來賺錢不會被騙光。（和家馨提供）

何柏廷雖然目前高校還没畢業，卻已經先報考大學。月前，接獲通知確定以第四名的名次考取台北市立大學運動藝術系模特兒組。和家馨表示，何柏廷雖然對表演工作有濃厚興趣，但是一切仍在摸索中，未來將先以課業優先，課餘才會多方嘗試演藝工作。