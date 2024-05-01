小米集團旗下首款汽車SU7引爆搶購熱潮，截至4月底下訂量達88063台，交付7058台。值得注意的是，小米SU7的車主中，超過一半用戶都是蘋果用戶，且高達29%的車主過往習慣開「BBA」即Benz、BMW及Audi豪車。

快科技報導，小米創辦人雷軍曾在25日公布銷售數據，下訂量75723台，交付5781台，短短6天增加超過1.2萬台下訂量、交付增加1277台，成長相當驚人，引發熱烈討論。

雖然小米承諾全力擴充產能，保證能達成今年交付10萬台的目標，但目前的等待期仍相當長，標準版需等待28至31周，SU7 Pro需要30至33周，最受歡迎的SU7 Max則需要等待最久的33至36周。

外界也高度關注小米汽車接下來的計畫，市場謠傳將推出三款SUV新車，競爭對手鎖定理想L7、L8及L9休旅車，以軸距、座位數進行產品區隔，預估售價會比理想還要低。

不僅如此，小米還與法國汽車製造商雷諾探討合作的可能性，與其進行電動車與智慧技術論壇，雷諾也稱讚大陸汽車製造商與產業的領先者，進行相當關鍵的談話，雷諾的主要合作夥伴為吉利與東風。