今起開始報稅，一名女網友分享，今年要繳19.5萬元的稅，比去年多了3萬，雖然覺得很累，但也很開心自己比去年更進步，超高稅額讓不少年輕網友看呆，不少人留言叫姐姐，也有許多人哀嚎「看到別人的繳稅額，覺得自己很窮。」

一名女網友在Dcard上分享，去年繳了16.5萬元的稅，今年再創新高達19.5萬元，雖然很累，但看到自己的年收入有成長，還是讓她很欣慰，覺得今年的自己比去年更進步。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，「別說繳稅了，政府甚至退稅給我，我到底多窮」、「阿姨我不想努力了」、「到現在還沒繳過稅」、「姐姐缺寵物嗎」、「我還退稅8000元，你好強」、「小時不知姐姐好，錯把少女當成寶」。

另有不少大神在留言處曬出自己「稅額預估表」，跪求大家推薦高回饋的信用卡，只見每位大神要繳的稅都是幾10萬起跳，甚至還有人要繳300多萬的稅，驚人稅額讓不少網友看呆直呼「我根本是三級貧戶！」