【LIVE直播】NCC拒送鏡電視資料挨批心虛 司法及交通聯席會議

國家通訊傳播委員會（NCC）陳耀祥悍然拒絕提供鏡電視案相關資料給立法院交通委員會鏡電視調閱小組，藍白立委今（1日）出手，於立法院司法及法制、交通委員會聯席會議中提出臨時提案，批陳耀祥「毀憲亂政」，應予以最嚴厲譴責，並移送監察院，儘管民進黨質疑經院會表決才能移送，藍白仍以人數優勢13票比12票通過該提案。

立法院司法、交通委員會今聯席審查「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案」，會中藍白委因不滿陳耀祥備詢態度，臨時提案，「針對陳耀祥主委就監督規管該會之法令惡意錯誤及扭曲解釋，屬違法且規避立法院對行政機關之監督，屬毀憲亂政之行為，破壞我國憲政體制甚鉅，應予以最嚴厲譴責，並移送監察院。」而現場經過表決，在野黨以出席立委13比12的人數優勢，通過這項提案。

民進黨立委鍾佳濱認為，提案內容是交通委員會進行的調閱專案小組，這是交通委員會的事情，移送監察院，提案委員除了林國成，其他都是司法法制委員會，實在不宜與交委會專案調閱小組無關的司法法制聯席的委員，做出荒謬的決定。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，不可能為離譜提案背書，牛頭不對馬嘴，請到正確的場域正確的委員會提案，「要司法委員會陪葬、背書，我拒絕」，立法院不要私設刑堂、不要狹怨報復，她並要求主席說明。

但國民黨籍召委吳宗憲稱，今天是聯席會議，他尊重聯席會議各位委員的提案。經過藍綠激辯後，吳宗憲宣布進行表決，國民黨、民眾黨立委13人贊成、民進黨立委12人反對，吳宣告提案通過。

李昆澤提出會議詢問，依據《立法院職權行使法》第48條規定「政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。」該臨時提案是否委員會決議即可，還是要經院會決議？

吳宗憲強調今天是就提案表決，提案通過，為何要他去說明提案，「我沒有辦法理解」，接著宣告會議程序。

在場民進黨團總召柯建銘與民進黨立委抗議，質疑議案通過要怎麼執行？吳宗憲嗆，表決已經通過，「你叫我解釋臨時提案的意義是什麼」吳思瑤也批，「會議詢問！主席解釋程序！」

民進黨多名立委認為主席的裁決可以表決，吳宗憲高分貝反擊，「莫名其妙，為什麼我要跟大家解釋怎麼移送！我今天做的是讓這個臨時提案表決」。藍綠立委火爆互槓，場面混亂。

吳宗憲批，吳思瑤剛剛說他不會解釋，「不是我不會解釋，我沒有這個義務解釋給你們聽」。吳思瑤轟「當然有義務，主席幹假的啊！」吳宗憲強調，如果法律有規定，他就會履行義務，請不要亂說話、亂帶風向，並裁示休息。

會議休息3分鐘後，綠委莊瑞雄、鍾佳濱提案，對主席裁示提出異議，鍾佳濱解釋，剛剛提案通過後，李昆澤提出會議詢問，要請主席宣告，是否符合立法院職權行使法第48條，吳宗憲沒有說明就裁示繼續詢答，他提出異議。經點名表決，贊成12票、反對14票，贊成者未過半，維持主席宣告，吳宗憲宣告繼續進行詢答程序。