法務部矯正署勵志中學今年首辦「法務部勵志盃烘豆武林全國爭霸賽」，除各地烘豆高手外，矯正少年也參賽，他們經由學校烘豆課程培訓，在咖啡大師吳原炳手把手教學下，領略咖啡世界的滋味，同時發掘自我、省思過去，讓咖啡多了生命味道。

首屆法務部勵志盃烘豆武林全國爭霸賽，不僅是全國級的烘豆比賽，更是一場充滿幸福味的比賽。這次比賽共有56名選手參加，以哥斯大黎加為比賽指定豆。

賽程依序為選手說明會、選手試烘、正式烘焙、作品評鑑等。杯測評分項目採風味、餘韻、酸質、醇度、甜感等5項，得獎者將由法務部長蔡清祥頒獎，不少參賽者都是衝著法務機關的獎座來報名參賽。

「大師」才能造就「準大師」！參賽選手中最受注目的自然是東道主勵志中學的學生，他們有總統府國宴咖啡大師吳原炳擔任咖啡課程老師。

吳原炳雖工作繁忙，仍堅持每周來回開車4小時陪伴學生，除咖啡專業知識授予，更扮演少年人生導師，讓學生習得咖啡相技能的同時，也走上正確的人生道路。

被法院重判3次的小紋說，很幸運成為吳老師的門生，從培訓、集訓到參賽，看著老師引領的背影，「我們知道自己並不孤單。」

勵志中學校長林家如指出，孩子不斷努力站上舞台，和歷屆烘豆冠軍競賽，享受比賽過程，這才是教育的意義。授之以魚不如授之以漁，除知識授予外，更要教孩子知福、惜福、再造福。勵志有一群默默支持孩子的企業家，透過扎實學習，引領職人精神，孩子才能活出骨氣，創造自己的人生。