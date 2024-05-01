乳癌的危險因子有初經早、停經晚、有家族史及未曾生育過的女性，但外科醫師陳榮堅說，他收治到一名28歲即罹患乳癌女子，上述危險因子，她全不符合，唯一可聯想危險因子，就是她每天早晚都會各來杯全糖手搖飲，攝取過多的糖，除了導致肥胖，也會致使身體發炎反應，更容易罹患乳癌、胰臟癌或腸癌。

陳榮堅上「健康晚點名」節目中指出，台灣乳癌好發年齡是45歲到60歲，上述女子28歲就得到第1期乳癌，她沒有家族史，初經在國中時來潮，也不算早，還生了2個小孩，都有哺乳，完全沒有前述乳癌危險因子。

陳榮堅說，這名女子是位上班族，經進一步詢問生活史，女子稱她早晚都會來杯全糖手搖飲，「我們只能看出她有這個（喝手搖飲習慣），或許是（乳癌）危險因子」。

陳榮堅說，過多糖類、碳水化合物攝取，會導致體內發炎反應，除了導致肥胖，跟很多癌症也有相關，已有研究證實高糖份攝取和胰臟癌、大腸癌、乳癌，都有相關性，如果說有過度進食這些碳水化合物，一定要改掉，不然很容易把自己推入癌症境界。