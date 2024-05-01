立院外交及國防委員會今（1日）邀請國安局長蔡明彥報告並備質詢，國民黨立委徐巧芯表示，多個網路平台上流傳多則匿名文章，內容影射準副總統蕭美琴有一名原住民族神秘男友，協助蕭在美接觸美國軍火商，雖然內容不是真的，但至今未被撤銷，國安局是否有掌握。蔡明彥表示，每周都有五至六千則爭議訊息通報到國安局，該則訊息也已通報國安會，但國安局是情報機關，不涉入行政部門處理，後續會依照國安局權責再次通報跟確認。

徐巧芯今（1日）在國防及外交委員會質詢時，指出自今年1月開始PTT、Mobile01、Dcard等匿名平台流傳的文章，雖未指名道姓，但描述很貼近蕭美琴，標題包括「美女副總統背後的男孩是誰」、「美女副總統與阿美族男孩的愛情故事」，文章內容都不是真實的，但用「喵HK」影射蕭美琴跟一位原住民男子有關係，當時還有網友從文章的描述搜尋到這名男子與花蓮縣美琴之友協會理事同名。

徐指出，文章中提及兩人的個人背景、相識過程，甚至寫到男子見過總統蔡英文，還與蕭一同赴美工作，更指涉該男幫蕭美琴接觸在美軍火商、智庫和政要，成功推動裴洛西、龐培歐來台，和美國人達成協議，買萊豬和武器、讓台積電赴美建廠，為他們帶來巨大財富，還鉅細彌遺提到準副總統財產申報。

徐巧芯強調，這些內容都不是真實的，但涉及準副總統和台美外交，且文章貼了好幾個月沒有被認定假消息、也沒有被撤銷，到現在都還看得到，不曉得國安局對這樣的內容是否有掌握？如何處理？若當權者身邊的人涉及這樣重大爭議，不用核實嗎？

國安局長蔡明彥1日赴立法院備詢。（姚志平攝）

蔡明彥回應，網路上各種爭議訊息散佈，國安局都有透過相關人員跟技術，進行全面偵蒐，該篇文章國安局也有掌握。去年至今，國安局掌握的爭議訊息130多萬件，國安局每周約篩濾2至3萬則錯假訊息，初步分析真實性後，每周約通報5、6千則給國安會，另也會通報行政院，由權責單位針對各種錯假訊息做進一步判定，看是否有必要處理或回應。

至於徐巧芯所提的該則假訊息，蔡明彥說，同樣有通報國安會，但情報機關不會涉入行政部門後續處理。對此，徐直言，該文章影響我國聲譽，民眾也會對準副總統產生錯誤想法，應該下架；蔡明彥則說，會依國安局權責，再做相關通報與確認。