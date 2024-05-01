溜馬只差1勝就能闖進暌違10年的季後賽次輪，但他們G5在客場遭到公鹿全力反撲，前3節打完就落後20分，最多落後達到29分。公鹿球迷齊聲大喊「打滿7場」，最終在主力球星阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、利拉德（Damian Lillard）雙雙缺陣的情況下以115比92大勝。

美媒ESPN指出，公鹿此戰締造了歷史紀錄，聯盟從來沒有球隊能在兩位主將缺陣的情況下（前兩位平均得分最高的球員）打贏任何1場季後賽，甚至米德頓（Khris Middleton）也是帶傷上陣。

公鹿隊已經做好阿提托康波缺陣的心理準備，利拉德也是連續兩場缺陣，先發5人得分都達到兩位數，米德頓29分12籃板、波提斯（Bobby Portis）29分10籃板。

總教練瑞弗斯（Doc Rivers）說利拉德還在休養，阿提托康波已開始練投，還有機會趕回系列賽，「我想他們非常、非常接近了。」

溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下全隊最高16分6助攻。公鹿隊史從未在1勝3負的劣勢贏得系列賽，溜馬目前仍以3勝2負領先。