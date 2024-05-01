智慧運輸中心模擬圖/新北市政府提供

新北市長侯友宜上午在市政會議聽取交通局「智慧交通 串起新北生活每一天」專題報告後表示，交通局以市民日常生活的交通服務為精進改善重心，包括建構8條AI智慧走廊、設置UPS不斷電系統、市區公車持續邁進電動化、建置2650站智慧型站牌、187處全智慧停車場等等，用心為市民生活帶來更安全、更便利、更幸福的交通「心」生活！

侯友宜並表示，在基北北桃1200都會通定期票上線即將滿1年，交通局已利用公車刷卡的大數據分析資料，研擬規劃更多元的雙北地區公車月票方案，續朝綠色運輸、永續城市目標大步向前行。

新北市交通局長鍾鳴時上午在市政會議以「智慧交通 串起新北生活每一天」為題，進行專題報告。圖/新北市政府提供

交通局長鍾鳴時表示，新北市為打造友善、以人為本的通行環境，除持續執行學校周邊通學環境及盤點71處捷運站周邊行人通行環境改善，另因應立法院三讀通過「行人交通安全設施條例」，市府將跨局處合作推動「行人友善區」，打造行人安全、友善的通行環境。

鍾鳴時並指出，新北市人口為全國之冠，汽機車輛數也是全國最多，交通局已積極建置停車管理平台、充電平台，智慧化管理充電設備及停車位，紓解市民停車需求；塞車是市民最為詬病的交通問題，因此2026年將打造全新整合智慧交通、智慧停車及智慧公運的新北智慧運輸中心，以更先進、科學、人性的交通管理，創造新一代全智慧交通管理的改革，加速達成道路交通事故零死亡願景。