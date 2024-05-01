三重天后宮1日捐贈20萬元予新北市新住民關懷計畫，新北市長侯友宜1日前往廟裡代表受贈。（張鎧乙攝）

為發揚媽祖關懷眾生的精神，三重義天宮於農曆3月23日媽祖聖誕，捐贈總價值409萬元的急救醫療器材給新北市立聯合醫院；三重天后宮則捐贈20萬元予新北市新住民關懷計畫，新北市長侯友宜1日上午分別前往兩間廟代表受贈，感謝其對廣大市民的照顧及對市政的支持，並祈求媽祖庇佑全體市民平安、社會祥和。

侯友宜表示，三重義天宮分靈自嘉義東石港口宮，三重天后宮則是分靈自雲林土庫順天宮，兩間廟宇都是早年由嘉義、雲林縣鄉親的重要信仰中心，而鄉親在新北安身立命後，則力行媽祖的救世精神，照顧地方與信眾，並集眾人的力量，投身社會公益、扶助弱勢，讓這塊土地更好。

侯友宜指出，自己從小受到媽祖的眷佑，媽祖就如同台灣人的母親一樣，守護信眾大小事務，不論發生什麼事，媽祖都會在我們的身後護佑著。農曆3月23日「媽祖生」，是台灣重要的宗教文化慶典，侯表示從小就在媽祖廟長大，媽祖也一路保佑他平安，1日特別來恭祝聖誕，也祈求媽祖能夠繼續福澤萬民，護佑地方繁榮發展。

義天宮長期力行社會公益回饋，迄今捐助各項公益金額已累計超過1億元，今年除大力支持2024新北燈會，贊助「媽祖佑台灣，新北慶元宵」祈福燈組，於媽祖聖誕則再捐贈總價值409萬元的急救醫療器材給新北市立聯合醫院三重院區，義天宮主委劉文川表示，此次捐贈的器材包括加護型磅秤床、全功能高階心臟電擊器、十二導程心電圖機、自動心肺復甦機予，期望提升醫院醫療能量，守護更多市民的健康。

天后宮曾捐助復康巴士、提供中低收入戶救濟金等公益捐助，關心弱勢族群，此次則捐贈20萬元予新北市好日子愛心大平台－新住民關懷計畫，提供結婚後首次入境6個月尚未加入全民健保前的新住民，若因意外或罹病，所需自行負擔的醫療費用。天后宮主委黃茂生表示，媽祖以蒼生為念，慈悲護佑所有族群，因此廟方今年捐助市府的新住民關懷計畫，盼使所有人都能夠獲得照顧。