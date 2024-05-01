頭份市公所在上公園打造「巨型燈門」地景裝置。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

農曆「四月八」是苗栗縣頭份市年度重大節慶，頭份市公所今年以「頭份慶城藝」為題，在上公園打造「巨型燈門」地景裝置，讓民眾猶如到日本，感受頭份版「雷門」，即日起到5月17日每晚6點到9點點燈，重頭戲11日將有炒米粉大賽、演唱會，將邀請艾怡良、理想混蛋等藝人團體演出，讓民眾感受四月八的熱鬧氛圍。

農曆四月八是頭份年在地歷史悠久的傳統慶典，是頭份人共同回憶，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境、地方仕紳花燈對抗賽，讓頭份市區街頭熱鬧滾滾，當地居民也會準備佳餚宴請親友，相當熱鬧。

為凸顯頭份客家人好客的傳統文化精髓，以及重現早年四月八的盛況，頭份市公所每年都會舉辦系列活動慶祝，今年以「頭份慶城藝」作為主軸，在上公園設置巨型燈門，不僅作為「門面」，更是代表了「頭份市以誠意展現城藝」，要迎接四面八方遊客的到來。

頭份市長羅雪珠也在臉書分享活動訊息，她說，頭份最新打卡景點「巨型雷門」登場，市公所已將高聳2.5公尺巨型大花燈籠掛起，讓大家瞬間有種來到日本淺草的感覺。

羅雪珠表示，這次燈樓取名「燈門拜訪、頭份迎賓」，周邊更有200盞來自國小花燈競賽的彩繪花燈，塑造繽紛熱鬧的節慶氣氛，每晚6點到9點試燈，歡迎鄉親朋友拍照打卡，留下美麗的頭份映像。

除了巨型燈門吸睛之外，四月八主軸活動將在5月11日登場，上午11點先開場的活動是「慶廚藝炒米粉大賽」，頭份市公所廣場將變身成大型料理戰場，15組團隊將同場較勁、秀出精湛廚藝，現場也將提供1千個紙碗讓民眾領取，人氣王票選環節將開放排隊品嚐各家炒米粉，之後再以紙碗進行人氣投票、選出「人氣王」，歡迎民眾來共襄盛舉。

當天下午4點起，在地青創商家也將到場設攤，拿出各家最誠意的商品、美食，提供給大家選購。晚間6點登場的「食飽聽歌音樂會」，邀請到了金曲天后─艾怡良、超人氣文青樂團─理想混蛋、獨立復古樂團─冰球樂團、大勢男團─VERA、話題女團─未來少女薄荷水晶及客家甜姐兒─陳明珠等藝人一展歌喉，唱出四月八的文化精神。5月14到16日還有3場在地藝文展演，誠摯邀請鄉親，一同來感受頭份誠意滿滿的好客情懷。活動詳情請上「頭份市公所-緣頭小份」粉專查詢。