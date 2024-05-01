嘉義市議員鄭光宏1日在定期會上質詢市府交通處，指交通處很用心，積極爭取興建前瞻計畫停車場，目前已有3座動工中，但嘉市既有停場車卻出現機械停車格故障、照明設備損壞、指示燈箱故障等情況，早就讓民眾詬病，直言停車環境差，要求交通處正視、改善，逐步將停車空間整建、翻新。

鄭光宏今質詢交通處長許啟明，先是肯定交通處陸續爭取7座前瞻停車場，包括進入工程階段、規畫設計和爭取核定中，工程經費達31.39億元，但反觀既有位車場，經他實地走訪，發現多處舊有公有停車場設施、設備等硬體老舊，急需改善。

嘉義市議員鄭光宏發現，不少既有停車場停車格故障後沒人修。（鄭光宏服務團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員鄭光宏發現，既有停場車出現機械停車格故障、照明設備損壞、指示燈箱故障等情況。（鄭光宏服務團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

鄭光宏以畫面為證，西市場地下停車場多處機械停車格故障未修，有些還堆滿雜物車格與車格間縫隙，民眾停好車出入困難，但停車場管理單位卻立看板提醒造成設備損失要賠等字眼，徒增民眾停車心理壓力。

鄭光宏說，其他像照明設備不足、指示燈箱壞掉無人理等，讓他接到不少民眾、遊客的陳情和反映，認為交通處停管科同仁或委外經營廠商應定期巡查停車場設施、設備，花一點心思讓公有停車環境得到改善。

鄭光宏認為，嘉義市長黃敏惠執政期間，嘉市旅遊經濟大爆發，不僅營利事業銷售額屢創新高，遊客、住宿人次也逐年攀升，且交通處5年來爭取前瞻停車場興建成績有目共睹，如果能逐步翻新整建公有停車場，相信能讓市民、遊客感受到觀光旅遊硬體設施的提升。

許啟明回應，針對公有立體停車場存廢的問題，市府一直在思考，主要是設備老舊、修復有難度，加上民眾對機械停車場接受度較低，會先針對西市場先行處理，再來盤點其他停車場狀況想辦法改善。