新北國三生割頸案讓校園安全受到重視，亦促「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正，新北市教育局3月28日起辦理6場次「校園危機事件處置與精進作為工作坊」，共260位國高中、國小學務主任及幼兒園長參與，其中國中組特別以校園霸凌事件為主軸，讓第一線學務夥伴更清楚相關處理程序，亦提醒法規修正前後的差異，以提升突發校園安全事件危機處理能力，強化處置職能，建構安全、友善、健康的校園環境。

教育局表示，校園安全是市府當前最重視議題之一，也是家長及社會大眾關注的焦點。新北市自2020年起成立校園危機事件處置與精進彙編團隊，以各學制校園中較棘手、複雜及難處理之校園安全事件為素材，進行案例解析編撰作業，並於2021年起辦理工作坊。

除疫情期間停辦外，持續每年透過不同類型的校園危機事件與各校學務主任（園長）探討，從行政通報、事件處理、預防宣導等面向，透過意見交換、討論分享及經驗傳承等方式，最後納入編撰成果，上傳教育局「友善校園資源網」，提供全市學務人員參考運用，讓各級學校對校安事件處理能更深入與全面，共同守護師生及校園安全。

今年「校園危機事件處置與精進作為工作坊」分別針對校園霸凌、暴力偏差行為、校園意外及食物中毒、兒童少年保護事件等類案件類型進行研討，

擔任國高組彙編小組成員及工作坊助教的三重高中學務主任王可杰表示，編撰小組模擬教學現場可能發生的案例，先行解析事件處理方式，從親師生溝通、班級經營、輔導資源介入、媒體因應等面向，再透過工作坊與學員們研討，進而研修編撰內容供學務夥伴參考，不但讓自己重新學習及精進面對校園危機事件的處理流程，收穫良多，希望也對其他學務夥伴能有所助益。

參與幼兒園組研習的中港國小附幼主任鄭佳柔分享，工作坊先讓夥伴們瞭解「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」等法規內應特別注意之內容，並透過案例分享瞭解事件處理的「眉眉角角」，並將交流學習後的成果，透過園內的園務會議等教育宣導時機提升教保員危機事件處理相關知能，除避免教保員違反法規外，也能全面瞭解危機事件處理程序，及預防事件的發生，使幼童在安全的環境內學習成長。

教育局指出，編撰團隊每年就不同類型之校園安全事件進行解析編撰，因應教育部修法，今年國中組特別以校園霸凌事件為主軸，讓第一線學務夥伴更清楚相關處理程序，亦提醒「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」等法規修正前後之差異，期待透過經驗分享、傳承與相互學習成長，讓各級學校學務主任（園長）能對校安事件的處理更完善與周延，不僅能應變各式突發事件，更重要的是防患於未然，提供學子安全、友善之學習環境。

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