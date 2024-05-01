去吃到飽餐廳用餐時，不少人講求CP值、想要吃回本，但有網友表示，他反而喜歡吃大飯店Buffet裡的炒飯，還不只吃一份，引起不少網友認同，直呼「我也會吃！高級炒飯味道也有差」、「某間吃到飽海鮮普通，但他們的炒飯意外酥鬆好吃」。

一名網友日前在PTT發文，自曝去吃到飽餐廳時，最喜歡拿炒飯，而且不只拿一次，朋友看到都會問他「來吃到飽幹嘛拿炒飯？」他指出，大飯店的炒飯總是炒得粒粒分明，飯吃起來油香乾爽又不會濕黏，特別好吃，好奇有人也喜歡到吃到飽餐廳吃炒飯嗎？

貼文曝光後，引起不少人共鳴，紛紛留言：「吃炒飯的都內行人」、「某家日式的炒飯好吃」、「我也會吃耶！高級炒飯味道也有差」、「炒飯表現了一家餐廳的真實力，傻傻的」、「不得不說炒飯真的好好吃」。

還有人認為，「想吃啥就吃啥，上次拿麵包我媽也罵我」、「某家的炒米粉特別好吃，每次都想說淺嚐一下，結果還是拿了第二次」、「我的前同事公司聚餐，在吃到飽吃薯條，供參考」、「我還喜歡拿拔絲地瓜」、「有個朋友只吃炒飯跟玉米濃湯」。