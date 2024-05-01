許多家長會讓孩子學才藝，長期下來花費相當可觀，一名女網友表示，小時候爸媽幫她報名至少5樣才藝課，她都不排斥，也有好好學習，不過現在認為這些花費真的沒必要，還說如果能回到過去，一定會叫爸媽把錢省下來，「投資我不如投資股票」。

一名女網友在Dcard發文表示，小時候爸媽幫她安排很多才藝課，包括游泳、鋼琴、舞蹈、畫畫及書法，她說這些課程都不是她要求想學的，但也不排斥，所以都有認真上課，不過現在想想覺得沒必要花這些錢，「好想回到過去叫他們省下錢，留著出國玩，投資我不如投資股票。」

貼文引發討論，許多網友都有同感，認為小時候學的才藝長大後不一定用得到；也有網友表示，兒時上才藝課就是一個回憶，勸原PO不用想太多；還有網友透露，家長讓孩子去才藝班，大多是不希望小孩在外面閒晃或在家當電視兒童。

另有不少家長吐心聲，「你以為父母希望你能好好學習，殊不知他們只是花一點才藝課的小錢換1、2個小時的自由」、「比起自由的時間，錢錢真的不重要了。」