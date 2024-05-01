樂天桃園棒球場歷經14年沒有完整整修，桃園市體育局與樂天球團於去年球季結束後至今年球季開始前，全面規畫整修完畢，獲得各界讚賞，但外野看台因水壓問題供水不足及內野座椅區破舊造成民眾觀感不佳、網友紛紛留言反映，體育局與樂天球團未來也會針對這部分進行整修規畫，改善民眾觀賽的環境衛生品質。

桃園市長張善政1日於市政會議指出，樂天桃園棒球場的外野看台有用水不足的情形，自2012年啟用過後，一直都沒有大幅整修，漸漸已不敷使用，在辦理球賽或演唱會等大型活動時，人潮湧入、用水大增，給水設備的水壓卻不足，往往影響環境衛生及民眾觀感。

張善政說，這並非是工程疏失，僅是水壓問題導致，雖不像球場淹水那麼嚴重，但已造成觀感不佳的問題，也有不少網友留言反映，近期體育局與樂天球團也會共同研議，改善外野區域供水管線與汙水處理設備，持續提升球場整體環境，打造適合更多球迷舒適的觀賽空間。另體育局也說，網友針對內野座椅區也提出改善建議，目前內野座椅區需再透過促參會議，確認與樂天運動育樂公司之雙方權責，再與樂天協商辦理。

張善政提到，去年球季結束後到今年球季開始前，體育局與樂天球團開啟改善工程，因時間緊迫關係，具有挑戰性，整體改善工程包含燈光、排水系統、草皮、紅土以及座椅，因氣候問題導致草皮生長有困難，另球場紅土需符合美國職棒規範，10多年前的球場設計與今年不同，土質越壓越硬導致透水性質差，土的部分全面開挖是一大工程，若草皮、土質不佳會導致球員安全問題，因此需特別注重草皮及土質部分，雖過程中困難重重，所幸最終還是順利完成。