口腔衛生深耕校園，新北市牙醫師公會與衛生局、教育局合作，今（1）日在新北市政府六樓大禮堂舉辦潔牙比賽，19個參賽隊伍、共203位學生激烈角逐，最後由育德國小及瑞亭國小拔得頭籌，將代表新北市參加全國學童潔牙大賽爭奪總冠軍。副市長朱惕之也到場為參賽小朋友加油打氣。

朱惕之表示，新北市每年4月都與牙醫師公會合作舉辦口腔健康月活動，提供孕婦及15歲以下青少年與幼兒就診免收掛號費服務。今年新北市3至6歲兒童牙齒塗氟率達88％。另外針對偏鄉地區則安排口腔醫療巡迴車服務學童與社區民眾。今天獲勝前兩名隊伍，將代表新北市爭奪全國總冠軍，期望旗開得勝。

衛生局表示，希望透過競賽與教學雙管齊下，教授學童相關知識及正確潔牙步驟。潔牙比賽由小朋友先吃鳳梨酥，再漱口、填試卷、當場潔牙及檢查清潔程度，包括潔牙動作成績40％、口腔衛生及知識測驗各30％。從評分、計分到比賽結果出爐，都由牙醫師公會調派牙醫支援。

另也提醒家長，政府也提供6歲以下兒童每半年免費塗氟、6至12歲學童免費第一大臼齒窩溝封填、12歲以上每半年1次牙結石清除，一起照顧孩童的牙齒健康。

教育局表示，學童齲齒率發生，主因在於學童對於牙齒保健無法落實「即用即淨」及「降低含糖飲料零食」，新北市學校積極推行「餐後使用含氟牙膏潔牙」、「小五以上使用牙線」、「校園零含糖」等政策，近5年來，國小學童齲齒率大幅下降13.86％。