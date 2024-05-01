士林地院前審判長蔡明宏，陷猥褻風波遭停職，因分別載女書記官、女法官上陽明山猥褻，遭依強制猥褻罪嫌起訴，台北地院今（1日）開庭，蔡明宏否認犯行，他強調「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的！」他說，還是堅持沒有對告訴人行性騷擾行為。

蔡明宏今下午受訪表示，告訴人A的部分， 在93年、97年、99年都已經接受過行政調查，說明自己沒有對她騷擾行為。告訴人B的部分，她先說她死都不會忘記她的行車路線及行車地點，再來就是她夫妻定情地，但是經過自己反駁之後，她又改口說她記錯了。

蔡明宏指出，B女說他買了一杯咖啡，在陽明山超商買的，但事後經過調查購買紀錄，證明他沒有買這杯咖啡。第三個，她說我喝完了咖啡在車上對她有騷擾行為，但是我說我沒有之後，她又改變她的說法，說我先對她騷擾，再喝這杯咖啡。

司法官訓練所第26期結業的蔡明宏，曾任審判長、行政庭長，2007年性騷女書記官後，卸下行政庭長，在士院任職長達30年，堪稱士院最資深法官，蔡的案件原本由士林地院審理，但已移轉北院審理。

全案起源於，去年六月司法官論壇一篇「妳不孤單」文章爆料，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。蔡隨後發文「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

士檢起訴，2007年間，蔡時任行政庭長，藉口查看淨山活動路線，開車載著女書記官上陽明山，至人車稀少的避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再五分鐘就好」女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

第二案為，前年11月，蔡邀約女法官到陽明山上土雞城用餐，犯後以類似手法開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」涉用力揉捏女法官左手腕詢問舊傷，又涉掐捏大腿、隔褲子摳碰私處得逞，女法官驚慌翹腳防護，稱下午要評議案件，拜託蔡趕快載她回法院。

原本案件由士林地檢署偵結起訴，並由士林地院審理，但蔡明宏聲請移轉管轄審理此案。蔡主張，士林地方法院兩度就檢察官起訴的犯罪事實，向法官評鑑委員會對他聲請個案評鑑，可見士院對他已存有不當偏見，有對他不利的預設立場，若繼續由士院審判，難期公平。

蔡也認為，本案相關訴訟關係人、告訴人和他具有高度利害關係，具相當情誼或恩怨，他無法期待受公平審判，因此聲請移轉管轄。

台灣高等法院指出，蔡任職士院長達30年以上，曾任審判長、行政庭長等職務，與院內庭長、法官多有往來，足見他與士院曾有特別緊密的業務關係，考量蔡曾被士院聲請個案評鑑，確有難以期待公平的具體事實，裁定本案移轉至台北地方法院審理。