撬唇蘭屬於國際自然保護聯盟保育等級的瀕危物種，春季開花，綻放的美麗令人難以忘懷。（農業部林業及自然保育署提供／馮惠宜台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區的植物資源豐富，位於中高海拔的霧林帶，森林護管員為了記錄樹冠層上的生態，冒險攀升至40公尺高度（約14層樓高），當他們揭開了紅檜巨木的面紗時，驚喜發現保育等級的瀕危物種、台灣原生的中小型蘭花「撬唇蘭」，這項發現也令參與調查的同仁感到振奮。

撬唇蘭的花色純淨，略帶粉紅斑，花徑約3到4公分。它屬於國際自然保護聯盟保育等級的瀕危物種，在台灣中高海拔山區1500到2200公尺生長，春季開花，綻放的美麗令人難以忘懷。

大雪山國家森林遊樂區位於1800到2996公尺的高度，其中1800到2500公尺的區域被稱為霧林帶，擁有優美的檜木林景色，是遊客的最愛。這次調查的紅檜樹高約50公尺，就像一座大樹公寓，提供許多生物的家園。

大雪山國家森林遊樂區森林護管員使用攀樹裝備攀升至40公尺樹冠層時，發現了飛鼠窩。（農業部林業及自然保育署提供／馮惠宜台中傳真）

工作同仁使用攀樹裝備攀升至40公尺樹冠層時，記錄到許多附生植物，如撬唇蘭、豆蘭、書帶蕨和瓦葦等。此外，他們還發現了飛鼠的排遺和樹幹上的飛鼠窩，窩裡鋪滿了紅檜的枝葉，讓工作人員不禁感嘆樹上的世界是如此精彩和熱鬧。

林業保育署台中分署表示，平時在森林浴步道中，因高度和視野的限制，無法看到樹冠層的豐富生態。這次透過森林護管員的攀樹觀察，讓大家可以用不同的空間尺度欣賞紅檜巨木上的植物世界。這些調查資料也展示在大雪山遊客中心三樓的植物世界展示室，讓民眾可以用更近視角欣賞。