親子同遊也為迎接母親節的到來，學童們紛紛獻上康乃馨給慈母表達心中感恩之意。。（三重區公所提供／張鎧乙新北傳真）

新北市三重區公所携手先嗇宮及善心企業團體，共同舉辦1日遊活動，邀請1170位身心障礙的小朋友、父母以及學校老師前往桃園小人國主題樂園，展開了一場難忘的遊樂之旅。

這項活動已連續舉辦了10年，是公所、宮廟以及民間企業3方攜手合作的結晶。三重區長王坤南感謝所有參與者的支持與付出，特別是小人國主題樂園提供優惠的入園門票，讓孩子們能盡情享受遊樂設施和觀賞迷你景觀建築，充滿興奮和快樂。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮一直秉持著「取之於社會、回饋於社會」的理念，特別關注特殊兒童的成長和獨居老人的照顧。他期望未來能夠繼續舉辦類似的活動，見證孩子們和父母笑容的燦爛。

這次活動得到多方的支持，感謝先嗇宮、小人國主題樂園、幸福水泥、宏匯瑞光、耀動國際旅行社、蔡火石紀念文教基金會及王威元議員服務處等慷慨贊助。王坤南表示，希望這樣的活動能夠引領更多民間善心團體加入，共同推動社會弱勢群體的照顧與關懷服務，讓三重區成為一個充滿愛的城市。

溫馨的母親節即將到來，活動中學童們紛紛向慈母們獻上康乃馨，表達對母親的感激之情，場面十分溫馨感人。慢飛天使們也紛紛表示，希望未來能夠繼續舉辦這樣的活動，並感謝公所和贊助單位的關心和支持，共同為慢飛天使加油。