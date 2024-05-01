對於大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民團客來台，國民黨立委牛煦庭今（1日）在立法院質詢時表示，若如果覺得開放福建不夠，陸委會可以提條件。陸委會副主委李麗珍坦言，大陸的善意跟預期差太多，委員意見都會納入考量，「我們對這件事非常慎重、正在研議中」。

立法院內政委員會5月1日邀陸委會等相關部會，針對「陸方開放陸客來台具體回應及作為」做專題報告。牛煦庭表示，現在要一步到位、全面開放，兩邊講好一起達成，客觀上很困難。最近4月28日大陸有釋出一部分善意，即便陸委會認為從官方角度來看，讓利很小，但這算不算一點點善意？

李麗珍回應，「沒有說很小，是說跟預期差太多」，因為跟原來的規劃差太多，有些事情也須要進一步釐清，「包括要率先開放馬祖，是指先放馬祖後面還有金門？還是會有自由行？這要進一步釐清」，這會涉及到接待的一些準備，還在研議當中。

牛煦庭表示，要務實解決這些事情的方法要從小地方開始，一點點善意換一點點善意，開始有一點點互信基礎後，再慢慢逐步開放，「尊重政府作法，但是不能沒有回應」。李麗珍也說，不會沒有回應，但沒辦法現在就回覆，這涉及到很多部會的研究。

對於陸客來台觀光的期程，李麗珍說明，有關小三通或是團客到台灣都做好準備，「所以陸方開放福建人到馬祖旅遊，這沒有問題」，但是各界要陸委會回應的不是只有福建居民到馬祖這件事情，這就要進一步回應。

牛煦庭認為，現在不管是福建量體不大、只來一點點，都還沒走到互相的程度，相對來講不用透過旅行團過去的強度做回應。他也不反對民進黨政府領導的官方與中國大陸做合理談判跟交流，「如果覺得開放福建不夠，應該開放多少個省，可不可以討論？陸委會可以大膽提出條件，試著來做交流」。李麗珍回應，委員意見都會納入考量，「我們對這件事情非常慎重，正在研議中，我們會盡快」。