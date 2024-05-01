新營長榮路五月雪害過敏，白色棉絮狂飄住戶抱怨連連。

台南市新營區長榮路約400棵的木棉樹，正逢結果期，爆開大量的白色棉絮，隨風飄揚有如下雪般，引人入勝，但對附近住戶卻造成不良影響，有些家庭冷氣受損，有人過敏等症狀發作，當地民代建議公部門以後別在住宅區種木棉樹。市府工務局表示，如果新闢道路，木棉樹已被剔除種植選項，舊有的會讓它自然淘汰不再補植。

市府工務局的委外廠商，昨天清除新營長榮路上木棉樹的果實時，使用錯誤方法作業，導致大量的白色棉絮四散，讓當地居民抱怨連連，市議員王宣貿接獲陳情後立即請工務局改善，並請工務局評估移植路樹。

市議員王宣貿說，木棉樹不適合種植在住宅區，其白色棉絮不僅影響用路人行車視線，也容易導致支氣管疾病的人更加嚴重，有些住家的冷氣室外機更因吸入棉絮後損壞，居民叫苦連天，頻頻跟他抱怨。

市府工務局回應，以往在木棉樹花期結束後，都會請廠商進行打果作業，防止果實棉絮飄出，而過去大多是用竿子敲下果實，但昨天有廠商誤用吹葉機作業，反而讓棉絮「飄得更凶」，關於這點已向廠商加強宣導正確方式，造成當地民眾生活不便與用路人通行不便，還請民眾多加見諒。