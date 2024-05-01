桃園市海資處今年持續協助民眾清運拆除後石綿建材廢棄物，只要在今年10月31日前申請並符合資格者，就由海資處提供合法包材及清除處理，民眾無需支付任何費用，大幅減輕了處理石綿廢棄物的負擔，如達申請上限將提前截止，提醒民眾勿私自處理石綿建材，也勿隨意非法棄置。

海資處表示，早期石綿建材常使用於石綿瓦、石綿浪板、輕鋼架天花板、雨遮等，外觀多為灰色的波浪形狀，因具有隔音、耐高溫、耐磨的特性，在60至70年代廣泛應用於防火建材，雖在95年時已全面禁用，但不少民眾家中仍有石綿建材的存在，民眾在拆除過程中，可能因為吸入石綿纖維造成危害。

海資處提到，從去年政府開始協助民眾清運石綿建材廢棄物，以往都是民眾親自找營造廠拆除，有些是送到合法處理廠，有些則是非法棄置，雖去年協助清運的效果並不是很理想，因民眾大部分都是有房屋整修的計畫，才會順便拆除石綿建材，但仍鼓勵民眾多利用政府的資源，清運過程中，除拆除部分須民眾負責，其餘皆不需要支付任何費用。海資處也說，今年至10月底前都可申請協助清運石綿建材廢棄物，中央補助款使用完畢則會提前截止。

海資處也呼籲，如家中有石綿建材需拆除，請勿私自處理或棄置，利用免費的清運服務進行處理，由海資處委託清除處理業者，來處理石綿廢棄物，海資處並設有免費服務專線，民眾可撥打桃園市石綿建材廢棄物清除處理補助專線由專業人員說明或線上填寫申請，將由專人服務。