此次入選的特色好物是地方青農或老店的年輕世代所創意發想，為傳統產業注入新的生命力。（張毓翎攝）

今年是「台南400」，台南市政府經發局嚴選中西區、北區、左鎮區、官田區、東山區和善化區6個行政區內的地方創生好物，推出「漫作府城400」、「漫嚐府城400」兩款伴手禮，不僅呈現了在地風土滋味，更展現地方產業特色。

經發局副局長蕭富仁說，這次地方創生伴手禮與「台南400」的結合象徵文化與產業之結合，特具意義，也期望透過青銀共創、二代創新及青年培力等議題形塑及計畫推展，為地方在地產業帶來新發展。

兩款伴手禮各有5項特色好物，「漫作府城400」伴手禮以日常生活需求為主題，融入了台南的地方特色和傳統工藝、循環再生產品，包含囊括泉興榻榻米的榻榻米杯墊、左達商號的堊地復甦擴香石、官田烏金的台南400菱殼炭餐具禮盒、老木創生的紅檜木精油。

「漫嚐府城400」伴手禮則集合台南的特色小吃和地方農漁產品，如囊括博仁堂的古早味中藥零嘴、永良老頭家的黑糖丸、舊來發的台南400黑糖椪餅、島入冰店的古法釀製豆腐乳、耿爸農場的火龍果麵、善糧不二的蔬果香料風味鹽。

蕭富仁說，此次許多的特色好物，是地方青農或老店的年輕世代所創意發想，為傳統產業注入新的生命力；此外，很多的外觀包材印有「台南400」logo，是難得的期間限定商品，想進一步認識各商家的民眾，可以上「台南市地方創生專案計畫」臉書粉專了解。