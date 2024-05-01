基隆市政府今年3月向交通部爭取115次自強號增停南港站，經台鐵公司評估後同意。該班自強號上午8時14分由基隆站發車後，預計8時44分抵達南港站，自6月26日起實施。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市通勤族眾多，民眾為避免塞車，許多會選擇搭乘火車前往台北。基隆市長謝國樑去年3月向台鐵爭取109次自強號增停南港站，成效良好；市府於今年3月再向交通部爭取115次自強號增停南港站，經台鐵公司評估後同意納入年度改點，自6月26日起實施。該班自強號上午8時14分由基隆站發車後，8時44分抵達南港站，提供民眾更多前往南港的選擇。

基隆通勤搭乘台鐵至南港站旅客增加，基隆市長謝國樑（左）去年搭乘台鐵視察，並爭取109次自強號增停南港站，成效良好。（本報資料照）

基市府交通處長王圳宏表示，隨著台北南港、內湖地區蓬勃發展，市民的通勤習慣也有所改變，近年來平日上午尖峰時段搭乘火車前往南港站上班、上學及轉乘捷運板南線等交通需求明顯增加。去年市長謝國樑爭取109次自強號增停南港站，實施滿1年成效良好；基市府在今年3月28日立法院交通委員會考察基隆地區交通及重大公共建設時，建議115次自強號也增停南港站，經台鐵公司評估後同意納入年度改點，將自6月26日起實施。

王圳宏說，感謝台鐵公司對於北部地區尖峰時段路線容量不足的問題，持續透過區間車更換為EMU900型列車的方式改善，原8輛車改以10輛車行駛，充分增加整體運能。交通處也鼓勵民眾可持基北北桃1200都會通定期票搭乘火車，並以轉乘方式前往目的地，不用擔心衍生的交通費用。

交通處補充，自6月26日起改點後，115次自強號從基隆站上午8時14分發車，中途停靠八堵、七堵及汐止站後，於8時44分抵達南港站（各站開車時間：八堵8時23分、七堵8時28分、汐止8時38分），實施後可望縮短前往南港地區候車與乘車時間，歡迎民眾多加利用。