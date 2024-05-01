人工植牙是常見缺牙的治療方式，但要注意的是，並非所有人都適合。對此，牙醫師羅士凱指出，包括患有嚴重全身性疾病、不良口腔習慣、嚼檳榔或菸酒、牙齒骨嚴重缺損，以及孕婦和未成年等，皆可能不適合植牙，務必要先諮詢專業醫師，改善、治療上述問題再評估是否可以施作。

醫師羅士凱於個人粉專發文表示，當少量缺牙時，通常會有植牙與牙橋式假牙2種選擇，前者好處在於不需利用左右兩邊牙齒作為牙橋支撐，也不需修磨鄰牙，使鄰牙能保持完整健康；此外，其還如同真牙無異物感，咬合力更媲美原生牙，只要照護、清潔得宜，一般能使用10年以上。

即使植牙有上述好處，但羅士凱提醒，以下5種情況可能不適合植牙，值得特別注意：

1、嚴重全身性疾病：如糖尿病、洗腎、骨質疏鬆症、高血壓等尚未受到完善的控制，都需要在專業醫生謹慎評估下再進行植牙。

2、不良口腔習慣：像是夜間磨牙、白天咬牙、用牙開瓶蓋、咬筆等不良習慣，都會因咬合力太大造成植牙損傷。

3、嚼檳榔及菸酒：抽菸會導致牙齦萎縮、口腔黏膜變薄；而酗酒、吃檳榔習慣，則會增加得到口腔疾病的風險，也會對植牙後的口腔健康造成負面影響。

4、牙齒骨嚴重缺損：當齒槽骨缺損或不夠健康穩固，就好比蓋房子沒有穩定的地基，容易影響後續的耐用度，造成下陷或傾倒。

5、孕婦或未成年：手術過程中會對患者施打麻藥，此成分含有血管收縮劑，會影響到對胎兒的氧氣供給量；而未成年則因骨骼處於生長階段，不建議做植牙。

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