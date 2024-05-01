出貨量方面，第1季總出貨量較2023年第4季減少約25％，達249萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金32元。

在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為10,767萬片，大尺寸面板出貨量約為60萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為1萬台。

在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之34％，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額之51％，11吋以上大尺寸面板產品佔15％。