出貨量方面，第1季總出貨量較2023年第4季減少約25％，達249萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金32元。
在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為10,767萬片，大尺寸面板出貨量約為60萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為1萬台。
在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之34％，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額之51％，11吋以上大尺寸面板產品佔15％。
受到產業淡季影響，彩晶(6116)第1季持續虧損，單季營收25.37億元，季減15％；營業毛損6.33億元，營業損失11億元，本期淨損13.13億元，每股虧損0.46元，連續第7季虧損。第1季底每股淨值約為14.07元。
出貨量方面，第1季總出貨量較2023年第4季減少約25％，達249萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金32元。
在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為10,767萬片，大尺寸面板出貨量約為60萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為1萬台。
在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之34％，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額之51％，11吋以上大尺寸面板產品佔15％。
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