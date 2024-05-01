台中1名2歲男童發燒、全身起疹，心跳飆到每分鐘130下，為免併發重症，到台中醫院就醫後立即被收住院治療。（非當事人／馮惠宜攝）

腸病毒提早進入流行期，台中1名2歲男童發燒、全身起疹，心跳飆到每分鐘130下（兒童平均105），為免併發重症就醫後立即被收住院治療；衛福部台中醫院小兒科主任李德敏指出，近日腸病毒病號遽增，佔1／2門診發燒病童，提醒家有6歲以下幼童家長，帶孩子打腸病毒疫苗，避免感染併發腦膜炎等重症，影響幼童與家人安全。

疾病管制署昨（4月30日）公布，上周（4月21日至4月27日）門急診就診計1萬3929人次，「較前一周1萬1874人次上升17.3％，更比去年同期高出4成，是10年來同期最高。

李德敏指出，該院近1個月來已經出現因為感染腸病毒手足口症高燒不退就醫住院個案，其中1名2歲男童因為全身手足口出現紅疹、高燒就醫，尤其心跳飆到每分鐘130下（兒童正常每分鐘95至120），為免併發重症也收治住院。

男童住院期間，醫療團隊發現媽媽肚子內還懷有4個月寶寶，憂心孕婦懷孕過程感染，恐導致早產或垂直感染給胎兒的風險，特別提醒家人將媽媽與孩子隔離，避免感染，也提醒家長在男童病癒後找時間接種腸病毒71型疫苗。

李德敏表示，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，雖然目前主要流行病毒株是「克沙奇A型」，但最容易造成重症的腸病毒71型已經有疫苗，尤其6歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，加上重症病程發展快速，呼籲家有幼兒家長可帶孩子接種疫苗。

1對年輕夫妻也帶著家中2歲、3歲7個月大的女兒到台中醫院接種腸病毒疫苗，媽媽說女兒分別在托嬰中心、幼兒園托育，近來疫情相當警張，老師和保育員一直叮嚀要做好手部衛生，也宣導可以接種疫苗。

李德敏也提醒，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。