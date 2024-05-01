巴西一名女子會在睡夢中自己來，甚至嬌喊男同事的名字，讓睡在一旁的丈夫以為被戴綠帽多年，不過女子就醫後，證實是罹患名為「睡眠性愛症」（sexsomnia）的疾病。專家指出，這種疾病並不罕見，只是很多人可能不知道自己罹病。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名女子的丈夫最早是在2005年發現妻子的行為有異，他描述妻子會在睡夢中呻吟，並且飆罵平常不會說的髒話；有時妻子也會主動撫摸丈夫，兩人接著發生性行為，不過妻子清醒後又指控丈夫硬上。

除此之外，該名女子也會在自己DIY時嬌喊其他男子的名字，甚至曾喊過一名男同事的名字，讓丈夫以為自己被戴綠帽多年。

該名女子不相信丈夫的指控，2015年就診時才確認罹患「睡眠性愛症」。

報導指出，睡眠性愛症屬於「異睡症」（parasomnia）家族中的一部分，該家族還包含夢遊、說夢話、夜驚症（sleep terror）等臨床表現。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）漢尼本郡（Hennepin County）醫學中心精神科教授沈克（Carlos Schenck）解釋，睡眠性愛症經常發生在最深度的睡眠階段，認知處於深度睡眠狀態，但身體卻啟動了。

他說睡眠性愛症相當難研究，因為除非患者傷到自己，或是被另一半告知，許多人根本不知道自己在無意識的情況下有性行為。

事實上2010年一份訪問1000名成人的挪威研究顯示，7％的受訪者至少曾經歷過1次睡眠性愛症。

除了上述巴西女子，過去也曾有31歲男子會在睡夢中自己來，結果不慎弄傷自己。

沈克表示，睡眠性愛症患者最不安的是完全失憶，卻還要不斷承受另一伴、家人的指責「你為什麼這樣做」，他們只能充滿愧疚地不斷道歉。

沈克指出，目前仍無法預測哪些人會罹患睡眠性愛症，不過部分童年時期有說夢話、夢遊的人，成年後確實出現睡眠性愛症，他說目前尚不清楚原因，但可能有遺傳因素；另外，阻塞性睡眠呼吸中止（obstructive sleep apnea，OSA）可能是另一個誘發因素。

他說，治療癲癇和焦慮的藥物可那氮平（Clonazepam）能有效控制絕大多數患者症狀，不過藥物對上述案例中的巴西女子無效，該名女患者後來辭掉高壓工作後反而沒有再復發，每晚能夠安穩地睡上6至7小時。