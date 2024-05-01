楊皓如轉戰演藝圈後，靠著嗆辣風格成為綜藝節目力邀常客。近日上節目分享曾遭工作人員惡整退通告，她表示對方事後坦承確實耍了小手段，原因竟是「大素顏」到場惹到對方，楊皓如表示「那個手段可比《甄嬛傳》」。

楊皓如上節目《11點熱吵店》，自嘲是屬於易惹事體質的「是非精」，接著還原事件始末，說當天由於要置入商品，被要求提早到現場，她也事先告知對方，自己會先化好妝，至於口紅都是上場前才會塗好，因此只需要弄頭髮，所以不需要太早到。沒想到當天到後台遇到該名企劃時，對方覺得她臉太素，劈頭就問：「你不是要帶妝到嗎」，她則一派輕鬆回應：「對，但是我還沒擦口紅」，對方當下未做太大反應，僅冷淡的「喔」一聲就離開。

未料，楊皓如進棚時，發現兩位主持人及來賓都已經坐定位，連工作人員和樂隊老師也準備就緒，等於全部的人都在等候她，而她衝進去還沒坐好位置時，樂隊就開始吹奏。這段話也讓主持人沈玉琳猜測：「在台灣有這樣排場的，大概就只有兩個節目」，來賓趙哥則表示：「那兩個節目基本上就是憲哥的節目」。

楊皓如解釋自己是在外面Re置入，沒想到發現自己是最後一個進場，主持人吳宗憲也已經在裡面等候，讓她當下相當傻眼，好在錄影過程沒有任何異狀，才終於鬆了一口氣。沒想到該節目過了一兩個禮拜後，再度發她通告，等到稿子Re完後，突然在前一天半夜退她通告，原因是上一次錄影時大遲到，讓製作人相當不滿，覺得她不敬業，這集臨時決定不想發她。

楊皓如當下覺得事有蹊蹺，便打電話詢問上次Re腳本的企劃，沒想到對方坦承耍了小手段，表示因為楊皓如當天「大素顏」到場，讓她感到不開心，便讓全部的人進棚等楊皓如一人，不過接著立刻低頭道歉，坦承自己太過於情緒化。對此，楊皓如撂下狠話：「我不會原諒妳，我跟妳就比看誰在這個圈子氣長，看你在這個節目活得比較久，還是我活得比較久」。

楊皓如事後向吳宗憲主動提及此事，沒想到吳宗憲根本不記得這件事，而她也詢問吳宗憲「有沒有要封殺我」，吳宗憲則是笑回：「「我幹嘛封殺妳，封殺妳，別的節目還要發你」。