立法院院會昨（4月30日）針對民眾黨團提的「停止興建晶鼎焚化爐」案進行表決，投票階段時，國民黨立委葉元之發現民進黨立委吳秉叡人不在現場，卻發生有投票狀況，質疑他人代按投票；重演藍委盧縣一日前赴陸卻發生「不在籍投票」的場景。對此，前立委郭正亮今（1日）直言，「我們兩個過去都在財政委員會，從來沒有看過他投票錯誤」。

郭正亮在中天《大新聞大爆卦》中指出，法官出身的吳秉叡擔任多屆立委，是，「真的認真、不會犯錯」，和他過去都在財政委員會，從來沒有看過他投票錯誤，包括院會投票也沒犯過錯，講話當然會，「感覺有點心不在焉」。

「其實投錯票在立院蠻平常」郭正亮說道，只是在國民黨立委盧縣一未出席院會卻有投票紀錄事情發生後，國民黨加強抓包監控，不然一般這不會發現。然而，針對藍營質疑，吳秉叡今也證實，自己的確不在場，「不知道」誰幫他投票的。至於民進黨團幹事長吳思瑤則說，若立委離場，議事人員一定馬上抽卡，代投可能性不高。