國民黨議員王欣儀要求消防局應速規畫擴編搜救犬隊的規模，或透過民間力量增加量能。（台北市議員王欣儀辦公室提供／劉瑋晴台北傳真）

0403花蓮大地震，北市許多老屋陸續出現問題，國民黨議員王欣儀指出，台北市屋齡50年以上的老屋全台最多，如遇大地震，受損情況將最為嚴重，全北市搜救犬僅7隻，恐無法應付救災，呼籲政府儘速規畫擴編搜救犬隊的規模，或透過民間力量增加量能。

國民黨議員王欣儀表示，老屋都更刻不容緩，搜救量能也要未雨綢繆，調查發現，消防局是全台最早成立搜救犬隊的單位，目前有一個重型搜救隊，包含7位領犬員、7隻搜救犬及1隻培訓犬，如果發生大地震，僅仰賴現在的搜救犬小組應付搶災完全不足夠。

王欣儀指出，搜救犬隊的犬隻從訓練到能開始服役平均要花2年的時間，還必須取得專業證照，專業培養實屬不易，消防局2024年將搜救犬糧食、醫療費及裝備訓練器材費用的預算從120萬提高至150萬元，倘若消防局能將搜救犬隊的犬隻擴編1至2倍，經費才多300萬。

王欣儀要求，消防局應即刻規畫擴編搜救犬隊的規模，相關的救援準備不能等災難發生時才來想辦法，或是只想仰賴國外的搜救隊，建議消防局可研議開放民間捐贈搜救犬隊相關經費（伙食費、訓練費等等）或是醫療支援的投入等，透過民間力量擴大搜救犬隊的量能。

消防局長莫懷祖坦言，如果發生大地震造成多處樓塌，僅仰賴現在的搜救犬小組應付搶災確實完全不足夠，且鄰近的新北市目前只有4隻搜救犬、桃園市只有3隻，更無法提供北市支援，目前有與國、內外民間機構協力合作，提升搜救犬隊的培訓水準及量能，也正考慮逐步提升控犬員訓練量能及增加犬隻數量。