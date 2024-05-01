40歲「最美士官長」劉香慈，即將迎接第3胎，日前接受《嬰兒與母親》雜誌專訪。留香慈為母則強，她透露0403花蓮強震發生時，只有她和2寶在家，她不顧因懷孕恥骨疼痛，醫師、長輩耳提面命不能提重物，第一反應便是衝到2寶房間，一把將兒子抱起，近視600度也沒有想到要戴眼鏡，就是趕緊把將近20公斤的弟弟抱走，一起待在比較安全的地方，「事後回想，很不可思議，成為媽媽之後，真正在乎的就是孩子，為了孩子，媽媽彷彿就擁有了意想不到的力量。」

劉香慈告知家人懷第三胎，平常內斂、喜怒不形於色的老公，居然露出微笑，讓她感到意外，甚至還反問：「你知道？你計畫的？」懷第三胎，劉香慈的生理變化都提早出現，肚子很快就大起來，恥骨在懷孕初期就開始疼痛，不舒服到走路都會痛的程度。更艱難的挑戰是，睡眠品質不好，受到賀爾蒙的影響，每天都淺眠、做夢、頻尿，一直跑廁，半夜2、3點醒來後，然後就難以再入眠，「睡不好，隔天就會顯得很憔悴，注意力無法集中，整個人就是空空飄飄的。」睡不好連羊水都變少。

劉香慈散發出孕媽咪的美麗。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

受到賀爾蒙影響，情緒起伏也很大，她說有回要去產檢前，跟老公討論一件事，結果老公沒有支持她的決定，「可能在懷孕的時候，感覺會被放大，那個不被肯定的感覺一來，我就覺得好難過好難過。」劉香慈因此一路哭到診所。原本停止哭泣了，但醫生一問：「怎麼了？」劉香慈又止不住地落淚，「我也不知道為什麼，眼淚就是無法忍住地掉下來。」醫生還提醒如果情緒低落持續一個月，就要轉介身心科。

還有管不動小孩時，劉香慈也會哭，「我大概有2、3次，因為小孩吵架、不聽話，在他們面前哭了起來。」她自己也沒料到會有這樣的反應，無力感讓她忍不住落淚。所幸劉香慈的老公在她情緒低落時，都有接住我，「知道我有被聽到，我有被支持著，這件事情很重要。」現在劉香慈如果覺得累了，沒有辦法好好跟孩子溝通時，她就會呼叫老公：「爸爸，他們在吵架！」或是選擇離開現場，讓自己的情緒不要被影響。