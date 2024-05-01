母親節倒數，據H2U永悅健康2021至2024年調查指出，年齡50 ~ 59歲女性約13.2 ％、男性約1.6 ％為骨質疏鬆中高風險者，年齡60~69歲的女性則提升至 60.1 ％，具有骨質疏鬆中高風險者中，女性為男性的 6.8 倍。佳格食品集團希望讓媽媽都能維持最好的健康狀態，特別祭出輕保養概念的好禮清單，讓媽媽每天都能感受到兒女滿滿心意，補足身體所需的營養元素。

桂格康研家不只希望照顧媽媽的健康，更要養出關鍵靈活力，新推出「關鍵導鈣雙效錠」，當中包含兩大專利成分「3D玻尿酸Mobilee®」及「導鈣素®K2」，幫助活動力成長，還有搭配小分子鈣與維生素D3輔助鈣吸收，活動更穩固，即起到康是美買康研家系列滿1599元送100元現金折價券。桂格關鍵倍力挺鈣奶粉提供黃金比例3種蛋白，乳清蛋白、酪蛋白及大豆蛋白，提供超越單一乳清蛋白來源的吸收時長，能延長利用蛋白質。

得意的一天推「韓式人蔘糯米雞湯」，用原型食材及雞骨熬出高湯，搭配西洋蔘、白蔘、紅蔘及糯米慢燉，每口都品嚐得到滿滿鮮味，號稱微波3分鐘就可上桌的經典韓式食補美味。全新口味「得意的一天韓式人蔘糯米雞湯」，自5月8日起在佳格健康GO、家樂福、大潤發、全聯上市，搭配母親節活動，單包優惠只要159元。

至佳格健康GO買指定保健飲品組合，就送伊萊克斯果汁機。（摘自佳格健康GO官網／朱世凱台北傳真）

除了各大通路，佳格電商平台再加碼活動，即日起至6月2日「佳格健康GO」獨家優惠消費滿4000元再享88折、滿萬再贈伊萊克斯真空保鮮盒，另有指定保健飲品組合加贈伊萊克斯果汁機；此外，今年也聯名人氣插畫家辛卡米克特別合作線上心理測驗，一分鐘體驗小遊戲「你是哪一種貓咪」，只要完成測驗還能索取專屬折扣、抽萬元大獎。