古裝劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出後，便成為劇迷們心中最經典的宮鬥劇之一，甚至每年過年電視台還會舉辦「直播馬拉松」，吸引上萬人同時在線觀看，且劇中的幾個經典畫面更會不時被拿出來討論。不過飾演「安陵容」的女星陶昕然，日前在綜藝上回應網路上有關拍戲幕後的2個謠言，直呼「不那樣我就掛了」。

陶昕然近日登上大陸綜藝節目《是女兒是媽媽》，一群嘉賓聚在一起聊天時，她發現女星趙小棠聽信網上謠言，認為《後宮甄嬛傳》安陵容入宮和吃苦杏仁死掉的戲，是在同一天拍的，對此，她澄清「並沒有，這個我要闢謠一下」並指出入宮戲是在外景，加上非常多人同時拍攝，所以這樣的大場面不可能和場內戲一起拍。

此外，由於有網友好奇她在劇中為何是吃美國大杏仁，她也順便解釋，因為生的苦杏仁是有毒的「我要是真吃苦杏仁的話，我陶昕然就掛了」，一番話讓全場笑翻。

事實上，陶昕然雖然在《後宮甄嬛傳》中將角色詮釋得唯妙唯肖，但她的演藝事業並沒有隨著該劇熱潮風生水起，演藝之路發展平平，甚至曾有3年消失螢光幕前；而她媽媽曾在節目中透露，是因為自己生病，女兒為了照顧她才消失演藝圈中，更誇讚陶昕然是特別孝順的孩子。