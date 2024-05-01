今天是51勞動節，屏東縣政府勞青處為感謝勞工朋友的付出與貢獻，在表揚模範勞工之外，還加碼推出「做自己人生電影裡的大明星」百工職人影像展。（謝佳潾攝）

今天是51勞動節，屏東縣政府勞青處為感謝勞工朋友的付出與貢獻，在表揚模範勞工之外，還加碼推出「做自己人生電影裡的大明星」百工職人影像展。（謝佳潾攝）

今天是51勞動節，屏東縣政府勞青處為感謝勞工朋友的付出與貢獻，在表揚模範勞工之外，還加碼推出「做自己人生電影裡的大明星」百工職人影像展。（謝佳潾攝）

今天是51勞動節，屏東縣政府勞青處為感謝勞工朋友的付出與貢獻，在表揚模範勞工之外，還加碼推出「做自己人生電影裡的大明星」百工職人影像展。（謝佳潾攝）

今天是51勞動節，屏東縣政府勞青處為感謝勞工朋友的付出與貢獻，在表揚模範勞工之外，還加碼推出「做自己人生電影裡的大明星」百工職人影像展，除捕捉逾80名優良勞工的身影外，還記錄百工師傅志願服務協會無私協助修繕弱勢家戶的過程，展覽有趣又溫馨。

勞青處長李雨蓁指出，「做自己人生電影裡的大明星」百工職人影像展是2024模範勞工表揚大會的延伸活動，以「做自己人生電影裡的大明星」為題，將每位產業職人塑造成該領域的閃耀明星，除貼身拍攝工作畫面外，也採訪紀錄每位勞工對工作的敬業態度與專業技術。

李雨蓁說，這次展覽除捕捉超過80位2024年遴選的優良勞工外，更耗時3個月拍攝屏東品牌「百工師傅志願服務協會」的修繕房屋過程、以及每位職人的堅持，他們集結營造、水電、油漆、廚具裝修、泥水、鐵工、裝潢、餐飲及保育等工會，運用職人專業與技術，協助修繕弱勢家戶，他們對社會的付出，值得記錄保存。

對此，屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉說，縣府為勞工舉辦影展，令人感動，尤其是看到影片中大家認真工作的樣子，真的覺得很溫馨，因修繕而產生的笑容，為社會帶來很多溫暖。

「非常感動！」屏東縣醫療廢棄物處理設備利用合作社經理林錦玲說，合作社是唯一可以協助縣府處理防疫後續作業，談到防疫，大家都知道醫療人員很辛苦，但都不知道還有後端的清潔人員，很開心可以透過這次影展讓大家知道有醫療廢棄物清除業這項工作，更開心同仁的努力被看到，並受到重視。

勞青處表示，百工職人影像展共有5大展區，分別為職人群像、百工物件、工作紀實、修繕計畫及沉浸式影院，內容除有優良勞工工作身影、工作時使用器具外，策展團隊更以影像科技專業，打造首個以勞工職人為主角的沉浸式影片，與記載百工師傅志工團的修繕紀錄片，展期從5月1日起至6月10日止，除6月9日外，每周日配合數位青創中心休館。