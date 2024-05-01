桃園市自4月中旬開始，各區頻傳停電問題，昨天接連發生3起停電，影響近萬戶，今早又有4690戶停電，引發民怨。對此，桃園市長張善政表示，能源政策有問題，台電基礎建設有加強空間，呼籲新政府要虛心檢討才是解方。

張善政今表示，前1、2周陸續停電很多次，顯示過去能源政策有問題，上梁不正下梁歪，雖遇到小動物、強風是沒辦法的狀況，不過若台電的財務能較健全，在基礎建設上有加強空間，強風一來，未必就會斷電。

張善政呼籲，新政府應虛心檢討，過去8年非常錯誤的能源政策，停電問題才有長久解方。