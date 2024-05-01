不少人喜歡到全聯尋找好貨，一名網友分享，最近終於等到一款醬料「避風塘蟹香蒜酥醬」特價，手刀買2罐回家。貼文PO出後，許多網友說，這款醬料很適合用來炒高麗菜、空心菜，特別好吃，若與蝦子、冬粉一起炒，還能做成避風塘粉絲煲，一罐多用途。

原PO昨天在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，PO出照片喊「終於等到特價」，仔細看是一款「避風塘蟹香蒜酥醬」，第2件5折優惠，等於1罐108元。

貼文曝光後許多人好奇這罐醬的用途，釣出不少老饕分享，拿來炒蝦子、炒青菜、炒蛋等都合適，是萬用醬，「炒空心菜、高麗菜很好吃」、「這個炒蝦超好吃的，謝謝分享」、「我拿來炒蛋，像螃蟹炒蛋味」、「我用這個煮蝦，變成避風塘粉絲煲」、「味道像蝦醬，煮冬粉鮮蝦煲很香很好吃」。但也有人說這罐醬料偏辣且重口味，不吃辣的別嘗鮮，以及醬料有腥味、蝦米味重，要炒過去腥。

另外，也有人推薦香港的一款喜記蟹油蒜蓉王更讚，但價格也比較貴。過去全聯的醬料中，也有人分享「高慶泉黑豆蔭油膏」，成分單純，吃起來不死鹹，以及敘敘苑燒肉醬，有時特價後比到日本買還便宜，也受到不少人喜愛。