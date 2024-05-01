立委王鴻薇貼「小英」尊者照，質疑會被警方查水表，刑事局澄清此案並無犯罪事實。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

日前有網友將紅遍兩岸的本土電影《周處除三害》中，使用「尊者」的段落拿來做成哏圖，將頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人。外傳刑事局認恐涉及觸犯煽惑罪、違反著作權法相關規定，正在進行偵辦中，立委王鴻薇4月30日也在臉書PO出這張哏圖，表示「聽說現在這張圖不能發，刑事局會來查水表」，並指刑事局偵防中心正展開追查，質疑蔡英文、賴清德在怕什麼？怕鄭南榕追求的言論自由嗎？

基層員警表示，刑事局偵防中心是以往俗稱的「八號分機」，並不是外勤偵辦單位，且這件案件一看就知道很難成立，「貼個哏圖怎麼會觸犯恐嚇或煽動犯罪？」

刑事局1日表示，是3月接獲民眾檢舉，指抖音上有人將「周處除三害」中畫面的角色，截圖後製為蔡英文等人的影像，認為恐觸犯煽惑罪及違反著作權法，並向多個單位檢舉，澄清並非警方認定。

刑事局表示，經初步瞭解，認無具體犯罪事實及其他可追查的具體情資，已於4月12日簽辦結案，並未對任何特定對象進行強制處分作為，也未接獲著作權人告訴。