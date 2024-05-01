一名網友PO照片分享，一位大叔全身上下都穿戴著LV的產品，從上衣到襪子，甚至背包與行李箱也都是，讓人看得眼花撩亂，引起網友討論，不少人看呆直呼，LV 設計師看到應該會吐血，如果全身上下都是正品，少說也要上百萬，怎麼被穿出一種地攤貨的感覺。

一名網友近日在臉書上分享一張照片，搭車看到一個全身上下都是LV的大叔，從上衣、短褲、後背包、側背包、行李袋到行李箱，甚至連襪子上都有LV的LOGO，讓人看得眼花撩亂，回憶起來都覺得好可怕。

原PO表示，如果這位大叔身上的LV單品全都是正版，全身上下少說也要百萬，但不知道為何，全部搭在一起，卻給人一種地攤貨的感覺。

貼文引起網友討論，「LV 設計師看到應該會吐血」、「感覺他把所有LV的身家都帶出來」、「真LV全家餐」、「頭上應該也來一個LV單品」、「人形招牌廣告，不知道LV有沒有付他錢」。雖然不少人嫌棄大叔的打扮有點俗氣，但也有網友認為每個人都有「穿衣自由」，不應該隨意攻擊他人的穿著打扮，也許大叔認為這樣很時尚、很好看。

後來也有網友發現，這張照片在網上流傳已久，去年也曾在微博上引起討論。